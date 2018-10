Non solo Follow Jc Go, ecco le app per pregare online

La religione non è mai stata così social e internet friendly. Del resto anche Santa madre Chiesa deve stare al passo con i tempi "adattandosi" alle nuove abitudini dei fedeli. Così negli ultimi anni, al rosario canonico si sono affiancati app dedicate, siti, e persino videogame 2.0. L'ultima trovata è Follow Jc Go, letteralmente "segui Gesù Cristo go". Una sorta di Pokemon Go in versione religiosa e benedetto da papa Francesco che permette di "catturare" santi e beati. Il giocatore-fedele si muove su una mappa che ricostruisce l'ambiente in cui si trova grazie a un Gps. Quando al posto di Pikachu appare un santo, un beato o un protagonista delle Scritture vengono poste alcune domande. La "cattura" avviene rispondendo correttamente. L'iniziativa didattica è stata lanciata in vista della Giornata mondiale della gioventù del 22 gennaio prossimo a Panama.

PREGARE COL CELLULARE

Per pregare o meditare via smartphone sono però già state ideate diverse applicazioni. Da quella dedicata al culto di San Gennaro a quella per seguire la Via Crucis in tempo di Quaresima. Eccone cinque.