Perché l'Antitrust ha multato Apple e Samsung

E IL SISTEMA OPERATIVO iOS 10 DI APPLE

Per quanto concerne Apple, secondo l'Antitrust, ha proposto, dal settembre 2016, ai possessori di vari modelli di iPhone 6 di installare il nuovo sistema operativo iOS 10 sviluppato per il nuovo iPhone7, senza informare delle maggiori richieste di energia del nuovo sistema operativo e dei possibili inconvenienti - come spegnimenti improvvisi - che questa installazione avrebbe potuto comportare. Per limitare le problematiche, Apple ha rilasciato, nel febbraio 2017, un nuovo aggiornamento (iOS 10.2.1), senza però avvertire che l'installazione avrebbe potuto ridurre la velocità di risposta e la funzionalità dei dispositivi. Inoltre, Apple non ha predisposto misure di assistenza per gli iPhone che avevano sperimentato problemi di funzionamento non coperti da garanzia legale, e solo nel dicembre 2017 ha previsto la possibilità di sostituire le batterie a un prezzo scontato. Infine, non ha fornito ai consumatori adeguate informazioni circa alcune caratteristiche essenziali delle batterie al litio.