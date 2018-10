Recensione del nuovo iPhone Xr, colorato e non troppo costoso

LE DIFFERENZE CON IPHONE XS E XS MAX

I colori sono sei: al bianco e al nero si aggiungono giallo, blu, corallo e rosso. Quest'ultimo rientra nell'iniziativa ProductRed, con parte del ricavato devoluto al Global Fund per la lotta all'Aids in Africa. La differenza con gli iPhone Xs e Xs Max? Il listino di prezzo, che per questi due parte da oltre mille euro e lo schermo, in Lcd e non in Oled (Organic Light Emitting Diode), da 6,1 pollici. Anche la fotocamera posteriore è diversa. L’iPhone Xr ne presenta una singola e non doppia, da 12 megapixel con grandangolo e senza zoom ottico 2X. Nella parte anteriore c'è invece la stessa fotocamera degli altri due modelli, e gli stessi sensori per il riconoscimento facciale. Non cambia nemmeno il processore, che è l'A12 Bionic con intelligenza artificiale prodotto da Apple.