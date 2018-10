La giustizia e il rifiuto delle trasfusioni dei testimoni di Geova

IL PROCESSO DI TERMINI IMERESE

Lo scorso aprile il tribunale di Termini Imerese (Palermo) ha condannato un primario a un anno di reclusione per non aver accolto le richieste di una paziente testimone di Geova. Nel 2010 la donna aveva avuto un aborto spontaneo e i dottori, ritenendo che la sua vita fosse a rischio, avevano deciso di effettuare una trasfusione anche se questo contravveniva ai principi religiosi della paziente, espressi chiaramente in una dichiarazione scritta. La decisione finale venne presa dal primario dopo aver informato la procura. Ora si attende il giudizio della corte d’Appello, ma la sentenza di primo grado ha già fatto discutere. «È la prima condanna penale emessa in Italia a un medico dopo avere salvato una vita», ha detto Toti Amato il presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo, «nessuno vuole negare l’importanza morale e culturale, prima ancora che giuridica della questione relativa ai testimoni di Geova e alle trasfusioni perché ciascuno è custode della propria salute, fisica e spirituale, ma in mancanza di alternative terapeutiche e tenendo conto di un quadro clinico grave, il rifiuto di sangue diventa un fatto drammatico per un medico perché entra in gioco la sua integrità etica». Il medico condannato ha avuto il sostegno anche dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani: «Il caso», ha detto il presidente Pierluigi Marini, «pone delle questioni etiche, morali, culturali da affrontare e, soprattutto sul piano giuridico, risolvere».

DUE MEDICI CONDANNATI A VARESE

Lo scontro tra precetti religiosi e cure mediche può inoltre avere sviluppi molto delicati. Lo scorso maggio il tribunale di Varese ha condannato due medici di una clinica privata di Ancona per il decesso di un paziente di 66 anni avvenuto nel 2013 in una struttura lombarda. La vittima, testimone di Geova, si era opposta a un intervento riparatore dopo una precedente operazione non andata come previsto perché avrebbe potuto comportare una trasfusione. L’uomo aveva chiesto di essere trasferito in un istituto di Varese, dove, apparentemente, i medici sarebbero stati più preparati nel curarlo secondo il suo credo religioso. Dopo il decesso i medici indagati, poi condannati per omicidio colposo, avevano addotto come difesa le imposizioni dettate dal paziente. Dopo una guerra di perizie, il tribunale ha valutato altrimenti. Secondo il giudice, le convinzioni dell’uomo poi deceduto sarebbero state solo un artificio difensivo dei medici condannati per coprire una loro negligenza.

SENTENZE DIVERGENTI

Lo scorso giugno un agricoltore 39enne di Lanusei, un Comune nella provincia di Nuoro è stato assolto dall’accusa di omicidio colposo per il decesso di un'anziana morta in seguito a un incidente stradale. Durante il processo è emerso, in base alle perizie, che la donna, una 76enne testimone di Geova, aveva rifiutato di sottoporsi alle trasfusioni di sangue necessarie a salvarle la vita. La morte, secondo il tribunale, non era dunque da attribuire all’incidente causato dall’imputato. Un caso che ha fatto scuola in Italia risale invece agli Anni 80 quando due genitori sardi testimoni di Geova, i coniugi Oneda, vennero condannati per omicidio volontario per essersi rifiutati di far sottoporre a periodiche trasfusioni di sangue la figlia Isabella affetta da talassemia, non impedendone così la morte. La sentenza venne annullata dalla Cassazione che non ritenne sussistesse dolo. Vennero poi condannati in via definitiva per omicidio colposo. Quest’anno il tribunale dei minori di Catanzaro è intervenuto per imporre le trasfusioni a una ragazza adolescente ricoverata in un ospedale calabrese contro il volere dei genitori. Ma lil diritto italiano non è, in materia, ancora del tutto chiaro, visto che nel 2013 il tribunale di Torino archiviò la posizione di alcuni medici coinvolti in un caso assi simile a quello che ha portato alla condanna del tribunale di Termini Imerese.