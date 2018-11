Stefano Mancuso: «Per non estinguerci imitiamo le piante»

Il collasso della civiltà è vicino. Molto vicino: il punto di non ritorno è fissato tra 40, 50 anni. Al massimo. Nel 2060-2070 la Terra non ce la farà più a sostenere il peso di questo sviluppo suicida innescato dall’uomo. E si avvierà verso la sesta estinzione. La prima, 400 milioni di anni fa, determinò la morte del 90% delle specie e durò 30 mila anni. Poi ne servirono altri 10 milioni perché la vita riprendesse. Questa nuova estinzione di massa verso la quale ci stiamo allegramente dirigendo (come l’inesorabile marcia dell’evoluzione di Allegro non troppo, ma al contrario) sarà 10 mila volte più veloce. Il quadro dark lo dipinge Stefano Mancuso, professore all’università di Firenze, neurobiologo vegetativo, parlando a Schio al festival della scienza dell’Alto Vicentino (leggi anche: chi è Stefano Mancuso). Riferisce i risultati inediti di un incontro con i colleghi scienziati del progetto Medeas, svoltosi appena una settimana fa (leggi anche: Corsa contro il tempo per fermare il riscaldamento globale).

TRA IL 2060 E IL 2070 LA NOSTRA CIVILTÀ COLLASSERÀ

Sotto l’egida della Commissione europea (Horizon 2020) e dell’Unesco, il progetto Medeas studia come convertire l’economia e il suo motore energetico, disegnando un futuro sostenibile. Perché il presente è talmente insostenibile da far prevedere a breve termine scenari apocalittici. Ma nessuno se ne preoccupa a sufficienza: stiamo ballando sul ponte del Titanic mentre la nave affonda rapidamente. Il punto è uno solo: «Le risorse non dureranno», spiega Mancuso. «Un Pianeta che ha risorse finite non può crescere indefinitamente. Tutti capiscono che se ho un panino mangio da solo, ma se siamo in quattro il panino non basta più. Perché lo stesso concetto non si comprende quando si parla della Terra? Al più tardi attorno al 2060-2070 ci sarà un collasso della nostra civiltà. Del resto, l’anidride carbonica cresce dai tempi della rivoluzione industriale. Il clima cambia, le risorse precipitano. Dal tempo del protocollo di Kyoto, vale a dire 30 anni fa, l’anidride carbonica nell’atmosfera è cresciuta del 40%. Questo è l’unico e vero problema che esiste sul Pianeta».