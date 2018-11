Cosa si nasconde dietro il caso Gøtzsche-Cochrane

Il caso Cochrane, che avrebbe dovuto meritare titoli in prima pagina dei quotidiani (i cosiddetti giornaloni), è stato preso in scarsissima considerazione dai grandi mezzi di comunicazione. Eppure non è una diatriba fra addetti ai lavori o esperti. Ma una vicenda che rischia di compromettere la attendibilità della ricerca biomedica, perché crea quel rumore di fondo che getta un’ombra di dubbio sui principi etici che dovrebbero ispirare il lavoro dell’organizzazione. «E va contro lo spirito di collaborazione su cui essa si fonda», hanno scritto i quattro membri del board che hanno rassegnato le loro dimissioni dopo l’espulsione di Gøtzsche.

LE ACCUSE MOSSE AL RICERCATORE

Quali le accuse che gli vengono mosse? «Avrebbe superato la misura utilizzando il nome Cochrane per promuovere le sue idee personali, come le forti critiche all’industria farmaceutica. E se ciò fosse provato, sarebbe una violazione della politica dei portavoce dell’organizzazione, come compare in un lungo documento del 2016 in cui si chiede agli scienziati del gruppo di distinguere chiaramente tra le loro opinioni e la politica ufficiale della Cochrane», scrive Nigel Hawkes in un commento sul Bmj. «Nell’imputazione si sostiene che Gøtzsche avrebbe usato carta da lettera intestata Cochrane in una critica mossa all’Agenzia europea del farmaco (Ema) per come aveva valutato i possibili effetti nocivi del vaccino per il Papilloma virus (Hpv), testimoniando tra l’altro in un procedimento giudiziario senza chiarire che esprimeva il suo punto di vista e non quello della Cochrane». Ma dietro le accuse di bad behaviour ci sarebbe molto di più, anche se il board ci tiene a sottolineare che non intende limitare la libertà di espressione, il confronto scientifico e la possibilità di criticare gli organismi dirigenti dall’interno dell’organizzazione. In realtà, secondo Gøtzsche e coloro che lo sostengono, la Cochrane starebbe deviando dai suoi principi originari dando sempre più credito a studi condotti dall’industria farmaceutica o per conto della medesima. E sarebbe passata dall’essere un ente terzo indipendente e non profit a un approccio di business (leggi anche: il conflitto di interessi dei medici con Big Pharma).

L'OMBRA DELLA CENSURA SCIENTIFICA

«Le strategie di ‘brand’ e di ‘prodotto’ stanno assumendo priorità sui risultati scientifici indipendenti, etici e socialmente responsabili», scrive Gøtzsche nella sua lettera. «Nonostante le nostre chiare politiche per il contrario, ci siamo dovuti confrontare con tentativi di censura scientifica, invece che con la promozione di un dibattito scientifico pluralistico e basato sul merito di revisioni Cochrane attendibili su benefici e pericoli di interventi sanitari». Il rigoroso ricercatore danese, da alcuni etichettato come «talebano», sarebbe da tempo in conflitto con i vertici della organizzazione sensibili agli interessi economici che ruotano attorno alla sanità. «Il voto del consiglio direttivo per espellere lui e la maggior parte dei critici interni è l’esito di un anno di crescente tensione tra le radici della Collaborazione e la sua più recente identità aziendale», sostiene Fiona Godlee, direttrice del Bmj. Diverse e allarmate le voci che parlano di strategie per accorciare via via la distanza tra l’organizzazione e l’industria che rischiano di essere messe in atto. E Mark Wilson, 49 anni, nominato otto mesi fa Ceo della Cochrane, ex giornalista, laureato in politica internazionale ma privo di background scientifico, avrebbe il mandato per questo nuovo corso. Del resto, con il passare degli anni i criteri di indipendenza e di assenza di conflitto di interessi dei revisori sono diventati più “elastici”. «E l’idea di creare conoscenza a disposizione di tutti, secondo la logica dell’open access, veniva limitata dal momento in cui la Cochrane Library, l’archivio di tutte le revisioni condotte nel tempo aggiornato ogni tre mesi, veniva ospitata su una piattaforma online, appena rinnovata, di Wiley, colosso dell’editoria e della formazione a livello mondiale, con molte revisioni disponibili solo a pagamento», commenta Scienzainrete, webjournal promosso dal Gruppo 2003 per la diffusione dell’informazione e della cultura scientifica.