Il governo ha tolto a Battiston la presidenza dell'Agenzia spaziale

Il laconico messaggio del fisico, alla guida dell'Agenzia dal 2014, con un mandato rinnovato nel maggio scorso e che sarebbe scaduto nel 2022, non nasconde l'amarezza per il decreto. Ma che il governo avesse intenzione di rimuovere Battiston dal suo incarico era nell'aria: nel luglio scorso era stata insediato presso la presidenza del Consiglio un comitato interministeriale per le politiche spaziali e, a sorpresa, il presidente dell'Asi ne era stato escluso, mentre il coordinamento era stato affidato al sottogretario Giancarlo Giorgetti, leghista come il ministro dell'Istruzione, università e ricerca Bussetti, che ha revocato ora il mandato a Battiston. Sempre a luglio, il governo non aveva rinnovato il Consiglio d'amministrazione dell'Asi, bloccando di fatto le attività dell'Agenzia.

ATTIVO DA OLTRE 20 ANNI NEL SETTORE SPAZIALE

Nato a Trento nel 1956, sposato con quattro figli, Battiston è ordinario di fisica sperimentale all'università di Trento, presidente della Commissione II dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) per la Fisica astroparticellare ed è membro del Tifpa (Trento institute for fundamental phisycs and application), il nuovo Centro nazionale dell'Infn. Dopo la laurea in Fisica alla Scuola Normale di Pisa, si è perfezionato in Francia, all'Ecole Normale Superieure, e nel 1982 ha conseguito il dottorato presso l'università di Parigi IX, Orsay. Nel 1993 è diventato ordinario di fisica generale nell'università di Perugia. Da oltre 20 anni è attivo nel settore spaziale, in particolare nella ricerca sui raggi cosmici e nel 1994, con il Nobel Samuel C.C. Ting ha proposto la realizzazione dell'esperimento Ams, il "cacciatore di antimateria" installato dal 2011 all'esterno della Stazione spaziale internazionale.