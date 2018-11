Disabili e badanti: una relazione necessaria ma complessa

Un altro aspetto a mio parere molto interessante di Ugo consiste nel metodo usato per valutare la qualità del servizio. La piattaforma utilizza il sistema dei feedback: al termine di ogni prestazione viene chiesto un riscontro sulla sua efficienza da inviare tramite app sia all'utente sia all'operatore. Sapere di potersi affidare a un soggetto terzo sia per l'individuazione del caregiver professionale di riferimento che per la gestione di eventuali criticità nella relazione con lui o lei garantisce una tranquillità altrimenti tutt'altro che scontata in ogni fase del rapporto di lavoro. Durante il periodo di selezione del personale solleva l'utente dalla responsabilità di dover scegliere il candidato adeguato alle sue necessità e per l'intera durata del rapporto lavorativo rimane un punto di riferimento sia per il destinatario del servizio che per il professionista che lo assiste.