Il live streaming dell'evento su fake news e diabete

Il 14 dicembre è la Giornata mondiale del diabete. Una malattia che in Italia ha colpito oltre 3 milioni di persone, con un impatto su famiglia, lavoro, welfare, società molto forte. Anche per questo Sanofi ha voluto presentare in live streaming la prima ricerca italiana sul diabete in rete. Perché molti sono gli italiani che cercano sul web e sui social media informazioni sul diabete. Ma cosa accade quando ci si informa online sulla salute e in particolare sul diabete? Dove trovano le informazioni? A quali insidie vanno incontro tra verità e fake news?