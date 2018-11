Instagram e Facebook sono down in gran parte dell'Europa

Problemi in Europa per Facebook e Instagram. I servizi di Menlo Park sono down soprattutto in Inghilterra ma vari problemi sono stati segnalati in altre zone d'Europa, compresa l'Italia. La zona più colpita è stata quella di Londra, ma in molte città il servizio è andato a rilento. In Italia le bacheche degli utenti sono attive, ma molte pagine segnalano l'impossibilità di postare o programmare i contenuti.

FACEBOOK DOWN NEL NORD EUROPA

Facebook ha registrato molti problemi nell'arco che va dall'Inghilterra alla Repubblica Ceca con problemi in Francia, a Parigi, in molte città tedesche, ma anche in Polonia e a Praga.