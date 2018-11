Tanti auguri smartphone, nostra droga quotidiana

QUANDO C'ERANO 70 PAGINE DI LIBRETTO DI ISTRUZIONI

In appena due decenni – grazie alo smartphone, che ci ha portato il mondo in tasca – è cambiato profondamente il nostro rapporto con la comunicazione interpersonale. Cosa impensabile, 26 anni fa, quando veniva lanciato Simon Personal Communicator. Era il 23 novembre 1992 e l’Ibm lo presentava alla fiera informatica Comdex di Las Vegas come prodotto rivoluzionario. Orfano di tastiera fisica ma munito di tastiera touch screen Lcd di 4,5 pollici con tanto di pennino, telefono e insieme palmare, antenna esterna, risoluzione 160x293 pixel, 1 MB di RAM: un autentico "prodigio" della tecnologia. Così rivoluzionario per l'epoca che c'era bisogno di un libretto di istruzioni di ben 70 pagine, in allegato allo strumento nuovissimo lungo 20 centimetri, largo 6,4 e di ben 3,8 centimetri di spessore. Peso: mezzo chilogrammo. Il suo ingombro e una batteria che durava meno di un'ora si facevano perdonare da tutte le funzionalità che Simon permetteva: chiamate telefoniche, agenda, orologio, calendario, sveglia, promemoria, invio di mail e fax, e conservazione di file. E c'era persino un gioco: Scramble ovvero il gioco del quindici, in assoluto il primo videogioco istallato su un telefonino.

UN FLOP COMMERCIALE



Simon Personal Communicator per le sue caratteristiche, va da sé, era ancora destinato al segmento business, forte del fatto che il suo proprietario veniva per la prima volta reso raggiungibile ovunque. Ma, sarà per la scarsa durata della batteria o sarà per il prezzo di lancio troppo alto (899 dollari) per l'epoca della sua messa in commercio (1994), fatto sta che questo primo "cellulare intelligente" non decollò: venduto in più di 50 mila unità, sei mesi dal lancio già iniziava il suo declino commerciale. Eppure l'innovazione che aveva introdotto era destinata a plasmare a tal punto le relazioni sociali di lì a qualche anno tanto da portare il suo abuso a vere e proprie derive patologiche. Come la cosiddetta nomofobia, vale a dire l'ansia di rimanere senza connessione mobile (secondo l’Internet Trends Report di Klaunier Perkins Caufield & Byer’s, negli Stati Uniti lo smartphone verrebbe tenuto d’occhio in media 150 volte al giorno). Inevitabile che gli atteggiamenti ossessivo compulsivi da telefonino - dipendenza o cellulare-addiction che dir si voglia - abbiano dato il là a una pubblicistica ormai vasta, tesa a indagare il fenomeno e a cercarne interpretazioni sociologiche e possibili contromisure. Eccone alcune.