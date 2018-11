Rosario Sorrentino spiega come guarire dagli attacchi di panico

Di Sorrentino, ospite di Enrico Cisnetto a Roma InConTra, colpisce la contrapposizione netta tra il modo pacato e coinvolgente di descrivere sintomi e cause della «bestia» – come Laura, la protagonista del romanzo chiama l’attacco di panico – e la durezza delle sue parole, che non lasciano spazio a fraintendimenti. «L’attacco di panico è una sberla improvvisa che irrompe nella vita di una persona, nelle condizioni più svariate, producendo tachicardia, paura di impazzire, senso di morte», spiega il neurologo, «sensazioni orribili, che segnano profondamente la vita di chi ne soffre, tracciando una linea di demarcazione tra un prima e un dopo». Tutto accade in maniera acuta, in un lasso di tempo che può durare pochi minuti come mezz’ora, in cui la percezione del tempo si dilata e cambia drasticamente il contatto con il mondo esterno.

LA DIFFERENZA TRA ANSIA E PANICO

La storia di Laura potrebbe essere quella di tutti noi: una donna realizzata, appagata, con alle spalle un divorzio difficile. Una persona apparentemente senza problemi esistenziali che invece nel romanzo – volutamente non diviso in capitoli per creare un flusso narrativo costante – finisce per essere travolta dal panico e si chiude in se stessa, fino a vivere in automobile nel parcheggio del pronto soccorso, unico luogo dove trova rifugio in caso di emergenza. Perché la «bestia» può arrivare all’improvviso, mentre guidiamo o facciamo la spesa e può manifestarsi in modalità ben diverse da quelle della normale ansia. «L’ansia», precisa Sorrentino, «è una condizione di vita da cui non si può prescindere e che, nella sua accezione positiva, serve ad attivare comportamenti finalizzati al raggiungimento di un determinato obiettivo. Il panico no, ha una forza distruttrice e malvagia che porta a uscire fuori da se stessi, vivendo una sensazione di estraneità dal nostro corpo, di penosa solitudine».