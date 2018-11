Le emissioni di CO2 sono cresciute per la prima volta dal 2014

Secondo l'Onu, per evitare che le temperature crescano di oltre 1,5 gradi in futuro, con conseguenze catastrofiche sull'ambiente, le emissioni globali di gas serra nel 2030 dovrebbero essere inferiori del 55% rispetto ad oggi. «C'è ancora un enorme divario tra parole e fatti, tra gli obiettivi concordati dai governi di tutto il mondo per stabilizzare il clima e le misure per raggiungere questi obiettivi», ha spiegato Gunnar Luderer, dell'Istituto di Potsdam per la Ricerca sull'impatto climatico, uno degli autori dello studio delle Nazioni unite. Secondo gli scienziati, per colmare il gap e raggiungere l'obiettivo degli 1,5 gradi, le nazioni di tutto il mondo devono quintuplicare i loro sforzi di riduzione delle emissioni. Mentre continuando con questo ritmo, il mondo si sta dirigendo verso un aumento delle temperature di 3,2 gradi entro la fine del secolo.