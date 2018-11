He Jiankui e gli affari della Cina sull'ingegneria genetica

Questa tre giorni della seconda conferenza internazionale sulle tecniche di ingegneria genetica, che si è conclusa il 29 novembre a Hong Kong - organizzata dall’Università, in collaborazione con The Academy of Sciences of Hong Kong, la Royal Society of London, la Us National Academy of Sciences, e la Us National Academy of Medicine - è stata ovviamente monopolizzata dal piccolo genetista cinese, dalle rivelazioni sui suoi esperimenti e dalla valanga di polemiche che ne sono seguite. Già prima che il summit scientifico avesse inizio, anche Pechino aveva espresso perplessità, per bocca del viceministro della Scienza e della Tecnologia che aveva dichiarato di essere «choccato dal clamore mondiale suscitato dalla vicenda» e di avere ordinato «un’inchiesta approfondita su quanto accaduto», aggiungendo che esperimenti come quelli condotti sarebbero banditi in Cina fin dal 2003.