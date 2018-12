Quali danni fa lo smog al cervello

Il legame fra inquinamento atmosferico e basse prestazioni cognitive è alla base del recente studio The impact of exposure to air pollution on cognitive performance pubblicato su Pnas.org e realizzato in Cina da da Xin Zhang (School of Statistics, Beijing Normal University), Xi Chen (Department of Health Policy and Management, Yale School of Public Health) e Xiaobo Zhang (National School of Development, Peking University). «La ricerca», spiega a L43 Federica Alemanno, docente della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, «è svolta sulla popolazione adulta cinese ed è coerente con il noto effetto di tossicità sull’uomo degli agenti inquinanti inalati in maniera costante per periodi prolungati».