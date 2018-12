L'anno nero dei ghiacciai altoatesini

E dire che il 2018 era cominciato con un inverno molto nevoso, che in Alto Adige si era tradotto in ripetuti periodi di elevato pericolo valanghe culminati tra il 21 e il 23 gennaio. «Questo», ricorda l’esperto, «aveva fatto sperare in una boccata di ossigeno per i ghiacciai, dato che in estate il ghiaccio viene intaccato solo dopo lo scioglimento del manto nevoso di copertura. Alle quote più elevate tuttavia molto spesso nevica non solo nei mesi centrali dell’inverno, come è avvenuto abbondantemente l’anno passato, ma già in autunno e anche in primavera inoltrata. Questi ultimi fattori sono venuti a mancare e così un inverno percepito come eccezionale, in alta quota è risultato nella media. Anzi il clima molto mite registrato già in aprile ha prodotto uno scioglimento delle nevi anticipato di un mese circa rispetto alla norma». Già a fine giugno, i ghiacciai hanno cominciato a scoprirsi. «Per questo motivo», spiega, «le nostre proiezioni di riduzione di spessore glaciale erano da subito state molto negative, con stime orientate a una perdita di ghiaccio doppia rispetto alla media di lungo periodo, che è dell’ordine del metro».

PERSO UNO SPESSORE DI GHIACCIO TRA i 2 E I 3 METRI

Previsioni che sono state confermate dai risultati dell'anno idrologico 2017-2018 (dal primo ottobre al 30 settembre): la perdita di spessore sui ghiacciai si è attestata tra 1.800 e 2.500 mm di acqua equivalente. Colpa anche di una «estate molto calda, lunga e senza irruzioni fredde, eccezion fatta per un evento che a fine agosto aveva portato la neve fino alle quote intermedie». Di più: l’estate 2018 è stata per i ghiacciai più drammatica perfino dell’estate 2003 passata agli annali come stagione estremamente calda e siccitosa e la più critica per i ghiacciai dalla piccola età glaciale a questa parte. «Dato che l’acqua è circa il 10% più densa rispetto al ghiaccio», spiega l'esperto, «le perdite di spessore di ghiaccio si sono mediamente attestate tra i 2 e i 3 metri. Mentre spessori di ghiaccio ancor più cospicui fino a 5 metri circa sono andati persi sulle fronti glaciali». Ma, se questa è la situazione, cosa si sta facendo per affrontare il problema?