È molto probabile che per ogni caso di frode che viene individuato ve ne siano una dozzina o più che non vengono nemmeno rilevati. Ne è convinto Aniket Tavare del St. John’s College, a Oxford, che giustamente si chiede in un articolo sul Bmj di chi sia la responsabilità. Che cosa spinge i ricercatori ad agire in maniera inappropriata? Le cause sono molteplici. La competizione è forte e c’è chi pur di avere visibilità e finanziamenti, brucia le tappe. Come prova il recente caso del genetista cinese He Jankui che ha annunciato la nascita di due gemelle con il Dna modificato senza prima aver fornito dati scientifici che documentassero cosa ha fatto davvero. Il mantra del Publish or Perish riecheggia in molti dipartimenti universitari in cui il volume della produzione scientifica e la pubblicazione su riviste ad alto impact factor sono il passaporto per avanzamenti di carriera, prestigio e assegnazione di fondi. È ancora il volume di produzione scientifica a qualificare l’attività di un ricercatore. «Parametri che generano una forte pressione perché i fondi sono sì aumentati, ma non sufficientemente, e la moderna ricerca è diventata più costosa», spiega Ernesto Carafoli, accademico dei Lincei, su Scienza in Rete. «Inoltre è cambiato il modo di fare ricerca rispetto al passato quando le motivazioni erano più ideologiche, dettate dall’ambizione, dal desiderio di riconoscimenti da parte della comunità scientifica e di arrivare per primi alla scoperta, ma non come un mezzo solo per arricchirsi con la corsa ai brevetti, la nascita di start up, la ricerca di consulenze retribuite».