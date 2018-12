Le scoperte scientifiche più importanti del 2018

4. IL "VACCINO"-TERAPIA CONTRO IL CANCRO

A settembre i ricercatori dello Scripps Research Institute di La Jolla, in California, hanno pubblicato uno studio su Proceedings of the National Academy of Sciences, in cui hanno spiegato di aver realizzato un "vaccino" sperimentale in grado di stimolare il sistema immunitario per combattere il cancro. La terapia si è dimostrata capace di curare il melanoma nei topi e di evitare le recidive. Il risultato è stato ottenuto aggiungendo una molecola chiamata diprovocim a un vaccino anti-cancro già esistente. La molecola ha funzionato come adiuvante, attivando le cellule del sistema immunitario delle cavie e indirizzandole contro il tumore. Non si tratta quindi di un vaccino vero e proprio che impedisce di ammalarsi, bensì di una terapia per curare soggetti già colpiti. Il 100% dei topi, in ogni caso, ha risposto al trattamento con un tasso di sopravvivenza del 100% a 54 giorni di distanza. Nello studio, che apre nuove prospettive per la lotta contro i tumori, si legge: «I nostri dati suggeriscono che il diprovocim supporta il successo dell’immunoterapia anti PD-L1 aumentando il numero e l’attivazione dei linfociti T citotossici (Ctls) capaci di rispondere a questo inibitore».