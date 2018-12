Napoli, la capitale dei millennial influencer

Lo dicono anche a Londra e a New York che presto la fama di Napoli nel mondo potrebbe cambiare. La città simbolo dell'Italia - pizza, mafia e mandolino – copertina immortale dello Spiegel del 1977 – è dall'antichità una delle capitali del Mediterraneo, grandi artisti e capolavori sono figli della sua ricchezza culturale, anche se nell'ultimo secolo è passata alle cronache come la metropoli della povertà e degli omicidi in strada della camorra. Ma Napoli sta tornando, anche e sempre di più, la città dei registi degli Oscar, epicentro di un nuovo rinascimento. Star di Hollywood vanno pazze per la complessità della metropoli partenopea, e accade da un po' che a in città si aprano accademie e start up per millennial e che, dalla capitale digitale italiana, gli incubatori dell'hi-tech si espandano in Europa e Oltreoceano. Per i millennial di eccellenza è pronta a inaugurare una sede, proprio a Napoli, anche la Scuola Normale di Pisa, da dove non si era mai mossa in due secoli.

LA SCOMMESSA DI APPLE CON IOS ACADEMY

Il triennio sperimentale dei normalisti partirà dal 2019, non senza polemiche, in collaborazione con l'Università Federico II. L'eco internazionale della capitale del Sud è dovuto alla scommessa di Apple, che nel 2016 ha aperto a Napoli, e non a Milano o a Berlino, la prima scuola europea per sviluppatori dei suoi sistemi operativi. Là dove c'erano i capannoni dismessi della Cirio è sorta la iOs Academy che ha già formato circa 400 programmatori. Un bel colpo: Valeria Frascione, napoletana, da più di 20 anni al lavoro per costruire la Città della scienza nella metropoli, dal 2015 primo assessore regionale in Italia per l'Internazionalizzazione e le start up, non smette di ribattere agli scettici che se «ci ha creduto Tim Cook dovremmo dargli ragione». Ma il nuovo patron della Apple ha scelto Napoli anche perché il polo scientifico del capoluogo partenopeo dagli Anni 90 si era popolato di oltre 130 start up innovative e per le tecnologie digitali, collaborando con il sistema delle imprese cinesi e, a livello accademico, con il Mit di Boston.