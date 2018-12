Il successo del tech italiano a Londra

Marco Bicocchi Pichi, presidente uscente di Italia Startup, amministratore unico di Management3, autore del libro L’arte della startup ha una risposta. «In sostanza», spiega, «c’è chi emigra per ragioni di accesso al mercato e ai capitali, e per le Fintech al regolatore per le opportunità sandbox di sperimentazione. L’ecosistema è più avanzato in tutto e naturalmente attrae, o forse attraeva pre-Brexit, anche talento internazionale». Occorre anche considerare, aggiunge Bicocchi Pichi, «il fatto che i capitali che vengono dal mondo anglosassone, e gli Usa sono il mercato più grande e più influente culturalmente, vogliono lavorare nel frame giuridico anglosassone. Vantaggi comparati non sono definitivi ma abitudine e familiarità oltre che stabilità e affidabilità su tempistiche rappresentano vantaggi forti».

TRUSOLINO E LA SFIDA DI DEBUT

Uno che a New York ha lavorato ma come trader per Goldman Sachs è Michele Trusolino, marchigiano, una laurea in Finanza al Politecnico delle Marche. Fresco di master alla Cass Business School è entrato nella più famosa banca di investimenti, poi è stato promosso nella Grande Mela. Con la crisi ha perso il lavoro, così ha deciso di capitalizzare la sua esperienza e i suoi contatti unendo le forze con un gruppo di altri ex-Goldman per creare, a Londra, un hedge fund. Cinque anni dopo però si è reso conto che un'era era finita e che la finanza non era più il suo mestiere. Ha frequentato founder, investitori e venture in cerca dell’idea da trasformare in successo. L'ha trovata nel 2015 conoscendo Charlie, 25enne gallese, soldato part-time, consulente per Ernst and Young. L’idea geniale era di creare una rottura nel mondo delle risorse umane. Sì, c'era LinkedIn ma le aziende volevano di più: profilare i candidati, poter scegliere tra le minoranze culturali, linguistiche o etniche (quasi tutte rappresentate a Londra). Nacque così Debut, una app che mette in contatto le grandi aziende (ci sono tutte le banche di investimento ma anche Metropolitan Police e L’Oreal) con i curriculum dei giovani laurandi.