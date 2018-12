Come gli smart speaker cambieranno il web

SMART SPEAKER: IL BOOM DEL 2018

Gli smart speaker come Google Home si stanno diffondendo in maniera estremamente rapida. Già prima della scorsa estate secondo Voicebot.ai il 20% della popolazione statunitense ne possedeva almeno uno. Arriveranno a 225 milioni di unità in due anni, riporta Canalys. Per un mercato che Deloitte ha valutato per il 2019 di 7 miliardi di dollari. Non solo: la spesa pubblicitaria globale per gli assistenti vocali, oggi inesistente, raggiungerà secondo Juniper Research,i 19 miliardi di dollari entro il 2022. Proprio nel 2018 questi dispositivi hanno definitivamente attaccato il mercato raggiungendo anche l’Italia. Sui nostri scaffali sono così arrivate decine di modelli di Sony, Panasonic, Hama, Huawei e altri marchi, a cui di recente si è aggiunta Apple con il suo HomePod. A dominare il settore, per quanto emergente, sono però le linee di Google Home (due modelli) e Amazon Echo (quattro modelli), con prezzi che vanno dai 60 ai 150 euro circa. Le differenze tra questi prodotti non sono molte: si tratta di altoparlanti più o meno grandi e più o meno rifiniti, che dovrebbero assisterci nella vita domestica. Ma perché nell’era del mobile le più grandi aziende tecnologiche al mondo investono su un dispositivo studiato per essere appoggiato in qualche angolo del salotto o della cucina, che più di un oggetto futuristico – o anche di un normale smartphone – ricorda la vecchia radio degli Anni 40 e 50?

I MAGGIORDOMI SMART

Per rispondere a questa domanda chiariamo subito un punto. Sebbene la nostra attenzione tenda a ricadere sulle funzionalità e sul design degli smart speaker, molto più importante è quello che contengono: intelligenze artificiali capaci di interloquire con persone in carne e ossa. Quelle che abitano Google Home ed Echo si chiamano Assistant e Alexa, hanno una propria voce e sono studiati per riconoscere quella del loro "padrone" ed eseguirne i comandi. Tipo: dimmi com’è il tempo oggi, spegni la luce, metti la sveglia all’ora X, dammi informazioni sull’argomento Y, suona la canzone Z, e così via. Gli assistenti vocali, così si chiamano, non ci ascoltano soltanto attraverso gli altoparlanti domestici ma anche attraverso i telefonini. Assistant, attivo sui modelli Google Home e su tutti i dispositivi con sistema operativo Android, ne è la dimostrazione insieme a Siri, l’omologo targato Apple. E non sono gli unici: Microsoft ha Cortana, Samsung può contare su Bixty, Huawei sta lavorando per importare dalla Cina il suo Xiaoyi. Sono sempre più numerosi e sempre più utenti li utilizzano. Può sembrare assurdo ma la cosiddetta next big thing potrebbe essere proprio la voce. La stessa che ai tempi della radio rivoluzionò la comunicazione ma con una funzione diversa, perché ora l’utente, invece di ricevere un messaggio, dà un preciso comando. Si instaura in altre parole una conversazione dalla quale vengono ricavate informazioni sul nostro conto.