Il decalogo anti fake news su vaccini e salute

Gli esperti ricordano poi che la vaccinazione è uno strumento dall’enorme valore non solo per tutelare la salute delle persone sane, ma soprattutto dei soggetti più fragili – cioè le persone il cui sistema immunitario non è pienamente efficiente a causa di patologie o perché sottoposti a terapie immunosoppressive. E che la sicurezza di questo presidio sanitario è ampiamente dimostrata dalla letteratura scientifica. Certo il “rischio zero” non esiste. Ma, come avviene per i medicinali, anche i vaccini devono superare numerosi e rigorosi test che ne misurano efficacia e sicurezza prima di poter essere commercializzati. Controlli che vengono effettuati dalle autorità regolatorie dei diversi Paesi, la Food and Drug Administration negli Usa e Agenzia europea per i medicinali in Europa, che lavorano super partes, cioè non alle dipendenze delle aziende produttrici. Come invece sostiene una certa parte dei no-vax.