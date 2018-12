Così gli uffici mobili riducono gli spazi tra lavoro e vita privata

L’ufficio del futuro? Viaggia sui binari. Presentato alla Dutch Design Week lo scorso mese, il treno della Nederlandse Spoorwegen, principale compagnia ferroviaria olandese, dovrebbe vedere la luce a partire dal 2021 e promette di cambiare (per sempre) la vita dei pendolari dei Paesi Bassi. In che modo? Modificando radicalmente la distribuzione degli spazi nei vagoni, con scrivanie per pc lungo le pareti della carrozza e con vista sul paesaggio in movimento, sedie individuali e spazi in comune dove riunirsi con gli altri colleghi pendolari per una conference call in attesa di arrivare a destinazione. Una possibilità presente finora solo sulle carrozze di prima classe dell’alta velocità, e ora estesa anche al semplice impiegato che può così mettersi in pari con il lavoro della settimana: fortunati gli olandesi, vero?

RIPROGETTARE LUOGHI E MEZZI

Il progetto, al momento, è solo nella sua fase iniziale e non vi è dubbio che molte delle idee proposte si risolveranno in un nulla di fatto, per esigenze di sicurezza o difficoltà tecniche di realizzazione. La notizia, tuttavia, si inserisce in un lungo filone di riprogettazione di luoghi, ambienti e mezzi in uffici “semoventi”, accessibili al momento del bisogno e inclusi nel prezzo del biglietto (o in un eventuale abbonamento “premium” o “business”). Se non è più una novità la possibilità di ricevere chiamate in vivavoce mentre siamo in auto, sono oggi sempre più numerosi i professionisti che si fanno aiutare da un assistente virtuale anche per leggere le mail mentre sono in viaggio, o collegarsi in diretta a una videoconference su Skype. Una possibilità offerta dai più comuni assistenti presenti sui nostri smartphone (come Siri) e oggi a disposizione anche nelle auto di categoria superiore (come il Bmw Intelligent Personal Assistant, integrato con Skype for Business e Office 365).