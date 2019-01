Il punto su screening neonatale e malattie rare

STANZIATI "SOLO" 4 MILIONI DI EURO IN PIÙ ALL'ANNO

Lo screening neonatale è un test non invasivo che viene eseguito prelevando una goccia di sangue dal tallone del neonato nelle primissime ore di vita, per rilevare l’eventuale presenza di alcune gravi malattie che si manifestano solo dopo la nascita. Attualmente, secondo la legge 167/2016, questo test viene effettuato, in tutte le Regioni d’Italia, per oltre 40 malattie metaboliche rare, permettendo di attivare immediatamente le terapie. «Sono molto soddisfatta che lo screening neonatale esteso, dopo numerose battaglie, sia entrato nella sua “fase due”. La legge 167/2016, la cosiddetta legge Taverna, aveva introdotto lo screening neonatale per 40 malattie metaboliche», spiega a Lettera43.it Ilaria Ciancaleoni Bartoli, presidente di Omar, l’Osservatorio malattie rare. «Da oggi, lo screening neonatale potrà essere esteso anche a patologie neuromuscolari genetiche, immunodeficienze congenite severe e malattie da accumulo lisosomiale e diffuso in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale». «È un provvedimento», aggiunge Bartoli, «che faciliterà un adeguamento del panel al passo con il progresso diagnostico e terapeutico, anche se saranno a disposizione soltanto 4 milioni di euro in più all’anno rispetto agli 8 richiesti».

LA SITUAZIONE EUROPEA

Sullo screening neonatale, la situazione europea è a macchia di leopardo viste le enormi differenze fra Stati, sia nel numero dei laboratori in grado di effettuare lo screening, sia nella percentuale di bambini che possono accedere a questo servizio. Ogni Stato ha previsto un range temporale entro il quale sottoporre a screening i neonati, e un tempo limite per la conservazione dei campioni di sangue. Anche per quanto riguarda le patologie da individuare ogni Paese è di fatto autonomo: alcuni hanno inserito nel pannello solo cinque malattie e altri fino a 50. Nel dettaglio, la Germania ad agosto 2013 ha adottato nel Sistema sanitario un Piano nazionale per le malattie rare, in tutto 52. Dal 2005 è attivo un programma di screening obbligatorio per 14 malattie. Nel Regno Unito invece il concetto di malattia rara ricade sotto quello di "servizi specializzati". Dal dicembre 2012, sebbene il Servizio sanitario nazionale mantenga il loro controllo, la definizione delle politiche relative alle malattie rare spetta alla Divisione di Scienze della salute e bioetica. Si esegue lo screening neonatale per cinque malattie: fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito, anemia drepanocitica/emoglobinopatie, fibrosi cistica e deficit di acil-CoA deidrogenasi degli acidi grassi a catena media. Per i pazienti gestiti dal Sistema nazionale, i test genetici per malattie rare congenite sono eseguiti presso laboratori che fanno riferimento a centri regionali di genetica.