Tesla in crisi abbassa i prezzi della Model 3

Ma i mercati reagiscono male: I titoli del colosso delle auto elettriche perdono il 9,65% appesantiti dalle consegne sotto le attese del Model 3 nel quarto trimestre e dal taglio dei prezzi negli Stati Uniti. Il 2018 si era chiuso per l'azienda di Munsk con due innesti indipendenti nel consiglio d'amministrazione: Larry Ellison, presidente di Oracle, e il direttore del personale di Walgreen Boots Alliance, Kathleen Wilson-Thomson. La mossa, pensata per tacciare i critici di chi imputa a Munsk una gestione arbitraria, è però controversa essendo Ellison da diversi anni un sostenitore molto poco imparziale della linea Munsk. A novembre, invece, era stata nominata come presidente Robyn Denholm, nel board dal 2014. Munsk, che rimane amministratore delegato, aveva dovuto dimettersi dopo il tweet del 7 agosto con cui annunciava l'uscita dalla Borsa della società, cosa che poi non è accaduta. La comunicazione non era stata concordata con le autorità di garanzia e non ne sapevano nulla gli azionisti. La Sec ha avviato un'azione legale per frode e dichiarazioni false e fuorvianti agli investitori.