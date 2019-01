Il governo e il prezzo politico della riparazione di un ferro da stiro

Abbiamo sempre meno voglia di sprecare, e tempo, e denaro, e gadget, e nonostante i risultati al momento li smentiscano ampiamente (sono aumentate le multe, il gas, l'rc auto), l'attuale "governo del cambiamento" si è sempre dichiarato contro gli sprechi, gli aumenti e in generale favore della conservazione. Allo stesso tempo, però, sembra che sia diventato impossibile farsi riparare il vecchio pc portatile (io considero il mio un secondo figlio e rispondo con uno sguardo di sfida offesa alle risatine dei controllori dell’aeroporto), o la vaporella acquistata a carissimo prezzo e, guarda che caso, appena uscita dal periodo di garanzia. L’obsolescenza apparentemente programmata, e come ovvio mai provata, dei prodotti elettronici che acquistiamo negli ultimi anni si scontra infatti con la nuova tendenza mondiale al recupero, che è al tempo stesso la risposta a una minore voglia di spendere e, dall’altro, a un pur blando attivismo per la salvaguardia del pianeta. Ognuno vuole fare la sua parte, pur conscio – questo è l’argomento dei produttori ostili a questa norma – che offrire a tutti le chiavi di accesso tecnologico e tecnico ai propri prodotti moltiplicherà da un lato le riparazioni scorrette e/o inefficienti e/o potenzialmente pericolose, e dall’altro inibirà lo sviluppo e le risorse a disposizione di quegli stessi prodotti per innovarsi.

NEGLI USA IL RIGHT TO REPAIR È STATO RICHIESTO DA 18 STATI

Un po’ come a Cuba dove, causa embargo, circolano ancora le auto dell’epoca di Fulgencio Batista, con le molle dei sedili saltate e un’emissione di gas azzurrini da far spavento, e lasciate stare che ora siano diventate la maggiore attrazione per i turisti. Per decenni sono stati gli unici mezzi di trasporto privato disponibile, riparati infinite volte con mezzi di fortuna. Negli Usa, il right to repair, comprensivo di istruzioni facili e di parti di ricambio autentiche e facilmente disponibili, è stato richiesto da 18 Stati. Chi è a favore della norma elenca come beneficio principale la possibilità di rivolgersi a una serie di negozi più ampia con la certezza che i dispositivi vengano riparati con pezzi di ricambio originali. Questo, osserva una collega specializzata nel settore, potrebbe aiutare ad avere prezzi più bassi e tempi di riparazione più veloci (Faccio un esempio concreto: vi pare che per farsi riparare un Samsung a Milano si debba prendere l’auto e recarsi sostanzialmente fuori città, perdendo mezza giornata di lavoro e dovendo spesso tornarci per ritirare il gadget? Davvero l’azienda non è in grado di avviare un punto assistenza nella galleria metro Duomo, mentre invece storce il naso perché mezza città si rivolge al mitico Johnny Aggiustatutto e alla sua famiglia di esperti elettrotecnici arrivata dalla Cina e comodamente posizionata in zona Sarpi?).