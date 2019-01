Gli scienziati hanno neutralizzato il "mantello dell'invisibilità" dei tumori, ossia quella sorta di abile travestimento molecolare che le cellule malate indossano per nascondersi e sfuggire al checkpoint del sistema immunitario. Il risultato è stato ottenuto a San Francisco dai ricercatori dell'Università della California, guidati dall'italiano Davide Ruggero, e promette una nuova strada per curare il cancro. Il composto che blocca il travestimento molecolare è già in fase di sperimentazione sull'uomo e lo studio che ne dà conto è stato pubblicato su Nature Medicine.

BLOCCATA PER LA PRIMA VOLTA LA PRODUZIONE DI ALCUNE PROTEINE

Ruggero ha spiegato: «Abbiamo capito come le cellule dei tumori producono specifiche proteine importanti per la loro crescita. Una di queste è la proteina PD-L1 che rende le cellule cancerogene invisibili dall'attacco del sistema immunitario». Le cellule dei tumori si rivestono di queste proteine ed esistono farmaci che riescono a bloccarle, rendendo i tumori vulnerabili agli attacchi del sistema immunitario. Tuttavia il trattamento non è efficace contro alcuni tumori molto aggressivi, come quello del fegato. Per questo i ricercatori hanno tentato un nuovo approccio e sono riusciti a bloccare per la prima volta la produzione di queste proteine nel cancro.

L'APPROCCIO POTREBBE ESSERE EFFICACE CONTRO IL TUMORE AL FEGATO, COLON, POLMONI E LINFOMA

Il team guidato da Ruggero ha prima scoperto sui topi «un nuovo modo per cui le cellule cancerogene producono la proteina PD-L1». Dopodiché ha usato un composto che ne blocca la fabbricazione e che attualmente è in fase di sperimentazione sull'uomo. Secondo lo scienziato italiano è stato trovato «un nuovo punto debole del cancro, per uccidere le sue cellule». Lo studio, come detto sopra, è focalizzato sul tumore del fegato, che è la seconda causa di decessi per cancro nel mondo. Ma lo stesso approccio, secondo Ruggero, può essere efficace anche contro altri tipi di tumore: linfoma, colon e polmoni.