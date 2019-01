Il problema del riconoscimento facciale dietro la 10 Year Challenge

FOTO PROFILO NON SEMPRE CRONOLOGICHE

Sicuramente è vero che l'algoritmo può accedere ai meta-dati delle foto che abbiamo caricato ed effettuare di base il confronto (cosa che non potremmo escludere essere già in atto), ma questa procedura rischia di richiedere una potenza di calcolo e un tempo di esecuzione notevoli. Basti pensare a quando carichiamo le nostre foto profilo: non lo facciamo mai in modo cronologico, ogni tanto ne carichiamo una vecchia, ogni tanto una più recente, senza dimenticare i casi in cui vengono usate immagini diverse da una foto per l'icona del profilo. Oltre a questo i meta-dati delle foto non sono sufficienti a fornire le informazioni necessarie per questo tipo di "formazione".

IL "MEME" CREA UN DATASET DI INFORMAZIONI PRECISO

Con queste premesse si può osservare la #10YearChallenge con una luce diversa. In pratica postando due foto "io nel 2009" e "io nel 2019", si sta fornendo all'algoritmo un dato chiave, depurato dal rumore e molto preciso, addirittura con dati che difficilmente sono aggregati alle foto profilo, come il luogo in cui è stata scattata ed eventualmente l'autore. In poche parole il meme e la sfida per mostrare come siamo cambiati creano un dataset di informazioni preciso, ricco di dati utili alle procedure per arricchire gli algoritmi e di facile accesso.