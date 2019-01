Cosa prevede la dieta universale pubblicata su Lancet

UN ESEMPIO PORTATO: LA DIETA MEDITERRANEA "FRUGALE"

Uno degli esempi espliciti del gruppo di studiosi è la dieta mediterranea nella versione "frugale" praticata in Grecia alla metà del secolo scorso. La dieta universale prevede l'assunzione di 2.500 chilocalorie al giorno che, in una gamma flessibile, si traducono in approssimativamente 230 grammi di cereali integrali, 500 di frutta e verdura, 250 di latticini, 14 di carni (bovine o suine o ovine), 29 di pollo, 13 di uova, 28 di pesce, 75 di legumi, 50 di noci, 31 di zuccheri (aggiunti e non). Condimento consigliato: gli oli vegetali, extravergine di oliva o colza.

FISSATI OBIETTIVI-LIMITE PER LA PRODUZIONE AGRICOLA SOSTENIBILE

Oltre a cambiare i consumi, riducendo gli sprechi del 50%, gli autori del rapporto hanno fissato obiettivi-limite nell'utilizzo di terra, acqua e nutrienti per la produzione agricola sostenibile. Indicando una grande varietà di aree di intervento per raggiungere questi risultati coinvolgendo governi, industrie e società, come per esempio l'educazione e l'informazione, l'etichettatura, tasse sul cibo, il sostegno economico alla produzione di alimenti sani.

GLI ALIMENTI CHE DIFENDONO DA DIABETE, CANCRO, INFARTO E ICTUS

Secondo la rivista Lancet consumare fibre alimentari (di cui sono ricchi, per esempio, i legumi) e cereali integrali si associa ad avere minor rischio di sviluppare malattie quali diabete, cancro, infarto e ictus (le cosiddette malattie non trasmissibili). I ricercatori si sono concentrati sui decessi prematuri e l'incidenza di infarto, ictus e alter malattie cardiovascolari, l'incidenza del diabete 2 e di diversi tumori associati con obesità: per esempio colon-retto, seno, esofago e prostata. È emerso che ogni 8 grammi in più di fibre consumate al giorno si associa con una riduzione di incidenza e mortalità per malattie quali infarto, diabete, cancro del colon pari al 5-27%. Aumenta la protezione anche da ictus e cancro al seno.

SERVONO FIRBE NATURALMENTE PRESENTI NEI CIBI, NON GLI INTEGRATORI

È emerso inoltre che bisogna consumare almeno 25-29 grammi di fibra al giorno e anche di più per amplificarne gli effetti protettivi. Inoltre si evince che ogni 15 grammi in più al dì di cereali integrali i decessi e l'incidenza di infarto, cancro del colon e diabete diminuiscono del 2-19%. Introiti ancora maggiori di cereali integrali si associano a una riduzione complessiva del 13-33% che significa 26 decessi in meno ogni 1.000 persone per tutte le cause di morte. Gli autori hanno sottolineato che il beneficio viene dalle fibre naturalmente presenti nel cibo (frutta, verdura, legumi e cereali integrali) e non dagli integratori di fibra in vendita in farmacia.

L'ASSOCIAZIONE UE DELL'INDUSTRIA DELLA CARNE SI OPPONE

Non tutti però sono d'accordo: secondo l'associazione europea dei trasformatori di carne (Clitravi) la dieta «ripropone vecchi argomenti anti-zootecnia» e «distorce dati a fini ideologici». Lo studio della Commissione Eat-Lancet tralascerebbe per esempio l'impatto ambientale di altri settori: «Un volo di andata e ritorno da Roma a Bruxelles genera emissioni molto più elevate rispetto al consumo annuale di carne e salumi di una persona. Una dieta equilibrata e un regolare esercizio fisico possono fare la differenza», è spiegato in una nota, «speriamo che la Commissione Eat Lancet voglia tener conto di questo e di tutte le innovazioni su cui il settore sta investendo per ridurre l'impatto ambientale».