Quello che sappiamo sul contrasto all'elettrosmog

L'83% DEGLI ITALIANI POSSIEDE UNO SMARTPHONE

Secondo le stime del Fondo monetario internazionale, nel 2017 le vendite globali di smartphone hanno raggiunto e superato il miliardo e mezzo di unità distribuite. Nel complesso, dunque, sul Pianeta una persona su cinque ha ormai in mano – o in tasca – un cellulare. E tra le altre quattro potrebbero comunque esserci soggetti in possesso di dispositivi più vecchi, di cui si è persa ogni contabilità. Mentre si attendono le stime definitive per l'anno appena concluso è possibile comunque dire che, globalmente, nel 2017 il mercato valeva 3,6 trilioni di dollari. Cifre ragguardevoli, tanto da rappresentare il 6% circa delle esportazioni totali della Cina, leader del settore con il suo fatturato sopra i 128 miliardi di dollari annui. Dato che il nostro Paese, secondo i dati We Are Social/Hootsuite, è il terzo Stato al mondo per diffusione di telefonini (sono ormai in mano all'83% degli italiani, percentuale che ci posiziona subito dopo Corea del Sud e Hong Kong), si comprende da un lato l'attendismo del legislatore, ma dall'altro l'urgenza di affrontare il tema legato al cosiddetto “elettrosmog”.

LE LIMITAZIONI ALL'ELETTROSMOG

In realtà, non è del tutto esatto che il nostro Paese non abbia legiferato per tutelare la salute pubblica dalle possibili conseguenze dell'elettrosmog, come pare rimproverare la recente sentenza del Tar. Gli interventi, risalenti al 1998, non hanno riguardato eventuali obblighi informativi in capo a produttori e distributori, ma hanno regolamentato in modo molto severo le emissioni elettromagnetiche, tanto da causare non pochi malumori tra i colossi delle telecomunicazioni. Malumori che stanno nuovamente montando, proprio in questo periodo, con l'avvio della sperimentazione delle reti 5G per l'Internet delle cose. L'Italia ha infatti rifiutato di fare propri gli standard dell’Icnirp (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) o dell’Ieee (Institute of Electrical and Electronics Engineers) comunemente adottati dagli altri governi e parlamenti occidentali, preferendo imporre limiti ancora più stringenti, da 10 fino a 100 volte inferiori a queste linee guida: sei volt al metro nelle 24 ore contro i 60 tollerati nel resto d'Europa.

LE ACCUSE DELL'ITU AL NOSTRO PAESE

Secondo l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu) si tratterebbe però di limitazioni inutilmente restrittive che potrebbero costituire il collo di bottiglia delle future reti ultra-veloci, destinate a soccombere alla mole di dati che molto presto si sposteranno nell'etere, quando comunicheranno via wireless sempre più elettrodomestici privati e strumentazioni pubbliche (per esempio semafori, caselli autostradali, auto a guida autonoma, e così via). Del medesimo avviso Gsma, l’organizzazione mondiale degli operatori mobili, che, già nel 2014, aveva accusato l'Italia di avere adottato precauzioni prive di fondamento scientifico. Impossibile sapere se queste reti sempre più veloci siano ancora più pericolose di quelle di vecchia generazione: sulla questione indaga anche l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha avviato lo studio International EMF Project per «accertare eventuali conseguenze sulla salute e sull’ambiente derivanti dell’esposizione ai campi elettromagnetici nelle frequenze tra 0 e 300 Ghz». Fino a quando non si avranno risposte definitive, il nostro Paese ha saggiamente deciso di procedere con cautela ma, così facendo, rischia di restare tagliato fuori dal resto del mondo, come sostengono – sarà un caso – proprio gli operatori della telefonia.