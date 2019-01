Cosa sappiamo sul furto di mail e password Collection #1

ATTACCO A PRIVATI, AZIENDE E ORGANIZZAZIONI

Secondo quanto riporta Hunt, una prima analisi della mail suggerisce che l’enorme archivio sia il frutto di successivi databreach ai danni di singoli privati, siti e organizzazioni commerciali. Molti dei domini coinvolti finiscono con .com e diversi sono quelli legati a siti porno, social network e portafogli bitcoin. Le password invece sono disponibili sia nel formato crittografico che nella loro versione in chiaro.

DA DOVE ARRIVANO LE MAIL RUBATE

Secondo le prime rilevazioni, parte della mail erano presenti in altri databreach, ma facendo una serie di comparazioni molte risultano nuove. Hunt ha sottolineato che circa 140 milioni di mail non erano mai state caricate degli archivi di indirizzi rubati. Stesso discorso per le password: «10 milioni circa sono nuove», ha spiegato.

LA SCOPERTA DELL'ARCHIVIO

Hunt ha raccontato di aver trovato le prime tracce dell'archivio dopo averne trovato uno più piccolo, di 87 gb, sul sito di sharing Mega (l'erede di Megaupload creato da Kim Dotcom). Quel database, poi rimosso dalla piattaforma, gli ha poi permesso di accumulare una montagna di dati che ammonterebbe a 1 terabyte.

COME VERIFICARE IL PROPRIO INDIRIZZO

I consigli per mettere in sicurezza i propri account sono più o meno sempre gli stessi, come usare i sistemi di autenticazione in due fattori e utilizzare password più complesse. Allo stesso tempo è possibile verificare se la propria casella di posta è presente negli elenchi di indirizzi "bucati" attraverso il sito Have I been pwned. Inserendo la propria mail è possibile vedere se è stata compromessa e dove è stata esposta.