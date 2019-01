Il 21 gennaio 2019 c'è un'eclissi totale di Luna

IL SATELLITE SI AVVICINA AL PERIGEO

L'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual telescope project, ha detto che la Luna «sarà prossima al perigeo, il punto di distanza minima che il nostro satellite può raggiungere dalla Terra, dando origine a quella che al grande pubblico è nota come Superluna». Sarà ben visibile dall'Italia a occhio nudo, anche se con l'aiuto di un binocolo l'immagine si vedrà ovviamente più grande. «L'unica grande incognita», conferma Masi, «è il meteo, che in inverno è più probabile che non sia favorevole». Ciò nonostante, vale la pena puntare la sveglia all'alba, perché come detto per vedere un'altra eclissi totale di Luna così bisognerà attendere il 31 dicembre 2028.

DOVE VEDERE IL FENOMENO ASTRONOMICO

Chi volesse potrà partecipare ai diversi appuntamenti organizzati dalle associazioni di astrofili in tutta Italia, in particolare vicino Milano, Verona, Napoli, Roma e Piombino. «Chi avrà il cielo sereno», aggiunge Paolo Volpini dell'Unione astrofili italiani, «potrà fare il confronto con la Miniluna rossa dello scorso luglio e la Superluna di gennaio 2018». E per chiudere in bellezza si potrà godere quasi in contemporanea, il 22 gennaio, della congiunzione tra Giove, Venere e la stella Antares.