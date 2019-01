Per le donne essere alte oltre i 175 centimetri allunga la vita

L'esercizio fisico allunga la vita a tutti, ma tra donne e uomini c'è una differenza in tema di longevità: per il genere femminile altezza e peso possono essere decisivi, per quello maschile no. È questo il risultato della ricerca pubblicata sul Journal of Epidemiology & Community Health e coordinata dalla Scuola per l'oncologia e la biologia dello sviluppo di Maastricht. Circa 7.807 persone (3.646 uomini e 4.161 donne tra 68 e 70 anni) hanno fornito nel 1986 informazioni dettagliate sul altezza, peso a 20 anni e attività fisica nel tempo libero. I partecipanti sono stati monitorati fino alla morte o a 90 anni, a seconda di quale evento si verificasse per primo. Circa 433 uomini (16,7%) e 944 donne (34,4%) sono sopravvissuti fino a 90 anni. Le donne arrivate a questa età erano in media più alte, pesavano meno sia al momento dell'indagine sia all'età di 20 anni rispetto a quelle che erano più basse e più in carne.

NESSUNA ASSOCIAZIONE TRA ETÀ E ALTEZZA-PESO NEGLI UOMINI

Gli studiosi hanno anche notato che le donne alte più di 175 centimetri avevano il 31% in più di probabilità di raggiungere i 90 anni rispetto alle donne alte meno di 160 centimetri. Nessuna associazione simile è stata osservata tra gli uomini. Quando si è trattato di analizzare i livelli di attività fisica, gli uomini che facevano movimento per più di 90 minuti al giorno avevano il 39% in più di probabilità di raggiungere i 90 anni rispetto a quelli che facevano meno di 30 minuti. Inoltre, ogni 30 minuti in più di attività fisica giornaliera era associato a un aumento del 5% delle possibilità di arrivare a 90 anni.

SOGLIA OTTIMALE PER LE DONNE: 60 MINUTI DI MOVIMENTO AL GIORNO

Queste percentuali non sono state riscontrate nelle donne. Quelle che hanno raggiunto il traguardo di più di 30-60 minuti al giorno di movimento avevano il 21% in più di probabilità di raggiungere i 90 anni rispetto a quelle che facevano esercizio fisico per 30 minuti o meno. Nelle donne, però, è stata riscontrata una soglia ottimale: circa 60 minuti al giorno di movimento erano associati alla migliore occasione per diventare novantenne.