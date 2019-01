I robot umanoidi arrivano negli ospedali

I robot umanoidi si preparano a debuttare negli ospedali italiani e l'intelligenza artificiale arriva in corsia: R1 accompagnerà i pazienti a fare gli esami, e cercherà anche di capirne emozioni e condizioni fisiche per fare una prima diagnosi. Pepper si darà da fare monitorando le stanze, per avvertire medici e infermieri in caso di emergenze. Dopo la sperimentazione pilota fatta a novembre presso la Casa Sollievo della Sofferenza di Giovanni Rotondo (Foggia), ad aprile ne partirà un'altra di 2-3 anni nello stesso istituto, oltre che in altri ospedali italiani e francesi.

LA COLLABORAZIONE TRA IIT, KONICA MINOLTA E SOFTBANK

La ricerca vede la collaborazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) di Genova, dove è nato R1, con le aziende Konica Minolta Europe, specializzata in intelligenza artificiale, e la giapponese Softbank, produttrice di Pepper. Dopo i robot per la chirurgia, la riabilitazione, quelli radio-chirurgici non invasivi e per l'industria farmaceutica, ora è la volta di quelli umanoidi, che aiuteranno medici e infermieri nel loro lavoro. «Gli ospedali ci hanno detto che non hanno forza lavoro sufficiente per fare ronde continue nelle stanze e accompagnare i pazienti a fare gli esami. Per queste attività non serve personale specializzato, ma un robot può essere molto utile», precisa Francesco Puja, del laboratorio di Roma della Konica Minolta. I robot sanno riconoscere oggetti e persone ed interagire con dottori e pazienti, comprendendone i comportamenti per muoversi in autonomia nell'ospedale.

IL ROBOT CHE AVVISA IL DOTTORE SE IL PAZIENTE CADE DAL LETTO

Nel test fatto tra ottore e novembre scorso, Pepper ed R1 (già protagonisti di altre sperimentazioni nel mondo) sono stati messi alla prova nel reparto di geriatria. «Abbiamo deciso di provarli entrambi perché hanno caratteristiche diverse: R1 è un robot di ricerca, mentre Pepper è già un robot commerciale», continua Puja. Pepper ha monitorato le stanze dei pazienti, allertando i medici in caso di pericolo (ad esempio se il malato cadeva dal letto o in bagno), e restandovi fino al suo arrivo. R1 invece ha assistito i malati nella routine quotidiana, accompagnandoli a fare esami o terapie.