Scoperto in Patagonia un dinosauro con le spine sul collo

Per ora non è possibile avanzare stime sul peso e sulle dimensioni esatte dell’animale, in assenza di altri resti fossili che consentano di ricostruire una parte sufficiente dello scheletro. I ricercatori, coordinati da Pablo Gallina del Consiglio argentino per la ricerca scientifica, pensano che le spine fossero coperte di cheratina perché, se fossero state strutture ossee nude o coperte soltanto dalla pelle, avrebbero potuto essere facilmente spezzate o fratturate con un colpo dagli altri animali. Le spine non sono l'unico segno particolare di questo dinosauro. Secondo gli esperti, infatti, era dotato anche di una gobba di grasso sul dorso, simile a quella dei dromedari, con la stessa funzione di riserva energetica. Come tutti i membri della sua famiglia, anche questo dinosauro passava gran parte del suo tempo a nutrirsi di piante. Grazie agli occhi posti sulla sommità del cranio, mentre mangiava riusciva a controllare l'ambiente circostante. Il pericolo principale? Il più grande dinosauro carnivoro di tutti i tempi, il Giganotosaurus carolinii, che abitava nella sua stessa zona e i cui resti sono stati ritrovati nel 1993.