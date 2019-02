L'allarme sulla biodiversità e i rischi per i nostri alimenti

UNA VOLTA PERSA, LA BIODIVERSITÀ NON SI RECUPERA

Con biodiversità si intendono tutte le piante e gli animali - selvatici e domestici - che forniscono cibo, mangimi, carburante e fibre. «Una volta perduta», è l'avvertimento del Rapporto Fao, «la biodiversità alimentare e agricola non può essere recuperata». Delle circa 6 mila specie di piante coltivate per il cibo, meno di 200 contribuiscono in modo sostanziale alla produzione alimentare globale e solo nove rappresentano il 66% della produzione totale. La produzione mondiale di bestiame si basa su circa 40 specie animali: un piccolo gruppo fornisce la stragrande maggioranza di carne, latte e uova.