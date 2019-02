A che punto è la direttiva europea sul copyright

LE CREPE IN SENO AL CONSIGLIO UE

Lo scorso 20 febbraio i rappresentanti dei 28 Stati membri avevano dato l'ok al testo della direttiva approvato la settimana precedente dal 'trilogo', vale a dire le tre istituzioni Ue congiunte. La presidenza romena della Ue aveva fatto sapere che il testo aveva ricevuto un "ampio" sostegno, ma si erano espressi contrari Italia, Olanda, Polonia, Finlandia e Lussemburgo.

NESSUNA NORMA ANTI-MEME

L'accordo raggiunto tra i negoziatori dell'Ue mira a garantire che i diritti e gli obblighi della legge sul copyright si applichino anche a Internet. I colegislatori hanno anche cercato di garantire che Internet rimanga uno spazio per la libertà di espressione. Frammenti di articoli di notizie possono quindi continuare a essere condivisi, così come Gif e meme. Il testo specifica inoltre che queste regole non si applicheranno al caricamento di opere per enciclopedie online in modo non commerciale, come Wikipedia, o piattaforme software open source, come GitHub.

PER GLI EDITORI È UN PASSO DEMOCRATICO

«Accogliamo con favore la decisione della commissione Juri e ora facciamo appello alla plenaria a votare a sostegno del vitale panorama culturale e mediatico dell'Europa come ha fatto a larga maggioranza lo scorso settembre». È il primo commento degli editori europei (Emma, Enpa, Epc e Nme) dopo il voto, un voto che è «un passo avanti democratico verso il conseguimento di un diritto d'autore adeguato per l'era digitale». «Il testo, come concordato nel Trilogo, modernizzerebbe il copyright con un approccio proporzionato che non soffoca l'innovazione digitale», si legge ancora nella nota. Emma, Enpa, Epc e Nme hanno pubblicato una dichiarazione congiunta insieme alle organizzazioni di tutto il settore culturale e creativo, che rappresentano autori, compositori, scrittori, giornalisti, fotografi e altri, che invita il Parlamento europeo ad adottare rapidamente la direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale.