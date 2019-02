Come le neuroscienze hanno rivoluzionato il marketing

Ciò mette in seria discussione il modello razionalistico che ha caratterizzato lo studio dei decisori per lungo tempo. Si tratta di un vero e proprio ribaltamento paradigmatico del modo di intendere e studiare le decisioni e che costringe gli esperti della comunicazione e del marketing non solo a valorizzare queste conoscenze per meglio tarare gli strumenti persuasivi, ma anche a servirsi di sofisticati strumenti di misurazione delle emozioni per potere valutare l’efficacia proprio di queste soluzioni di marketing. Questi strumenti, infatti, restituiscono un’informazione che non è relativa all’emozione, ma al pensiero rispetto all’emozione. Non a caso, già nel 1963, il più noto pubblicitario del secolo scorso, David Ogilvy, scrisse che uno dei più grossi problemi nel campo delle ricerche di mercato è che «le persone non pensano ciò che sentono, non dicono ciò che pensano e soprattutto non fanno ciò che dicono». Una frase che solleva una duplice questione: da una parte l’incapacità delle persone di essere pienamente “consapevoli” delle proprie reazioni di fronte alle stimolazioni ambientali e di consumo, e dall’altra la difficoltà per le ricerche di mercato di individuare le motivazioni in grado di spiegare i comportamenti di consumo o addirittura di predirne la “direzione”.