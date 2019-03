SpaceTalk racconta i segreti dell'universo

Un viaggio nello spazio più profondo e inaccessibile. Per spiegarlo, raccontarlo e svelarne i misteri. È quanto annunciato da Global science che in collaborazione con l'Agenzia spaziale italiana ha intenzione di fare con una diretta streaming intitolata #SpaceTalk: Oltre Ultima Thule prevista per le 12 di venerdì primo marzo 2019. Ecco che si partirà per plutone per arrivare ai confini del sistema solare, passando per FarFarOut e Planet X. Questi gli argomenti principali della puntata alla scoperta della fascia di Kuiper e di missioni come New Horizons.