Una guida ragionata al 5G

Il conto alla rovescia in vista dello sbarco del 5G, anche in Italia, è iniziato. La quinta generazione della rete mobile, che promette una rivoluzione nel modo di comunicare, ma anche nella vita di tutti i giorni, è motivo di tensione tra Usa e Cina per i rischi in termini sicurezza e protezione dei dati. Washington accusa da tempo Huawei di spionaggio, ma ora vorrebbe bloccare il colosso cinese anche nei Paesi “amici”, dal momento che con l’avvento del 5G si moltiplicheranno gli scambi di informazioni. Ma in cosa consiste il 5G, quali sono i vantaggi, le prospettive e i rischi, anche per la salute?

COSA È IL 5G

La quinta generazione della rete mobile renderà più veloci le comunicazioni, con un maggiore scambio di dati, ma aprirà anche la strada al cosiddetto Internet of Things, l’Internet delle cose, quella tecnologia che già oggi consente di connettere più oggetti a internet. Le potenzialità del 5G spaziano dalla domotica (elettrodomestici sempre più “intelligenti”) ai dispositivi indossabili e collegati via wi-fi alla Rete, fino alla robotica in campo medico e industriale. Ma esistono anche dei rischi, sia nella loro gestione che a livello ambientale e di salute umana.