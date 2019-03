Aids, un secondo paziente sarebbe stato curato dall'Hiv

Per la seconda volta da quando è scoppiata l'epidemia legata all'Hiv, il virus che causa l'Aids, un paziente a Londra sembrerebbe essere stato curato dall'infezione: lo riporta la rivista scientifica Nature, circa 12 anni dopo la notizia del primo paziente curato. Il professor Ravindra Gupta, che ha diretto il team di cura che si è occupato di curare il paziente ha detto chiaro e tondo che «non c'è nessun virus da rilevare». Anche se lo stesso medico ha detto che non siamo in presenza di una guarigione definitiva, ma solo che il morbo è «in remissione».