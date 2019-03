Al Salone di Ginevra in scena l'auto verde italiana

Ferrari svela la nuova F8 Tributo, l'erede della 488 Gtb. Enrico Galliera, capo marketing della casa di Maranello, ha dichiarato che «il 2019 sarà un anno molto importante. Lanceremo tanti nuovi prodotti, questo è il primo capitolo. Il nuovo modello è un tributo al motore V8, il più potente della storia di Maranello». F8 Tributo è la nuova berlinetta due posti a motore centrale-posteriore, massima espressione di questa tipologia di vettura mai realizzata dal Cavallino Rampante. Con i suoi 720 cavalli, è il V8 più prestazionale di sempre per una Ferrari non in serie limitata. Si basa sulla stessa unità già utilizzata per altri modelli della gamma con diversi livelli di potenza e che è stata premiata per 3 anni consecutivi (2016, 2017 e 2018) come "International Engine of the Year", oltre a essere riconosciuto come miglior motore degli ultimi 20 anni. La F8 Tributo sostituisce la 488 GTB migliorandone in maniera significativa i principali parametri: oltre al propulsore, in grado di erogare 50 cv in più, la nuova Ferrari è più leggera di 40 kg, beneficia di un incremento dell'efficienza aerodinamica (+10%) e della nuova versione del Side Slip Angle Control, ora in versione 6.1.

IL PRIMO IBRIDO FERRARI ARRIVA A FINE MAGGIO

Per quanto riguarda l'immediato futuro del Cavallino, l'amministratore delegato Louis Camilleri ha spiegato che «il lancio della prima ibrida Ferrari arriverà a fine maggio, sarà in vendita dall'inizio del prossimo anno. Sarà una bellissima macchina», mentre il Suv sarà sui mercati nel 2022. Camilleri ha poi così commentato i suoi primi mesi a Maranello: «Sono stato molto sorpreso dall'etica del lavoro che c'è in Ferrari, non l'ho vista in nessuna altra parte del mondo. Penso che derivi dalla passione per questo brand che è un gioiello. Sono sette mesi che sono in Ferrari, lavoriamo bene tutti. Vedo cose molto positive, lanceremo nuovi modelli quest'anno».