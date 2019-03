Autogrill lancia i tavolini fatti con i fondi di caffè

Autogrill punta sulla sostenibilità e l'innovazione mettendo a punto e brevettando Wascoffee, un nuovo materiale realizzato con i fondi di caffè. Per il gruppo della ristorazione c'è anche un valore simbolico: ogni anno vengono servizi in tutti i punti ristoro in Italia più di 100 milioni di caffè. Il progetto è stato portato avanti in collaborazione con Cmf Greentech, azienda innovativa italiana specializzata in prodotti ecosostenibili. Wascoffee è un materiale 100% naturale e riciclabile utile per la realizzazione di elementi di arredo di ecodesign e il suo sviluppo e utilizzo rientra nel più ampio programma di sostenibilità del gruppo, AFuture.

A MILANO I PRIMI ARREDI A CITY LIFE E A LINATE

Wascoffee è stato introdotto per la prima volta nel bistrot milanese di City Life a fine 2017 per essere poi adottato come elemento caratterizzante dei format Puro Gusto e Bistrot di nuova apertura in Italia e in Europa. Tra questi il Puro Gusto all’interno dell’aeroporto di Milano Linate dove, infatti, i tavolini, il banco, i pannelli a parete - con la storia del ciclo di vita del chicco di caffè e una mappa in omaggio alla città di Milano - sono interamente realizzati in Wascoffee. Il materiale, che è stato recentemente utilizzato anche in alcuni Puro Gusto e Bistrot in Francia e Turchia, approderà oltreoceano nel 2020 presso l’aeroporto di San Francisco. Silvio de Girolamo, Chief Risk Management & Sustainability Executive di Autogrill, ha commentato: «Abbiamo voluto presentare lo stato di avanzamento del progetto Wascoffee proprio all’aeroporto di Linate per dimostrare concretamente il nostro impegno in ambito sostenibile, in vista dell’importante piano di ampliamento dei servizi dello scalo. Siamo convinti della scelta di questa location, un aeroporto strategico al servizio della città simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, per lanciare il messaggio di Autogrill a sostegno della promozione di una cultura della sostenibilità e della circular economy». Puro Gusto è il concept di caffè contemporaneo nato dall’evoluzione del modello del bar all’italiana dove a un’offerta premium di caffetteria si accompagnano specialità gastronomiche - in buona parte selezionate grazie alla collaborazione con Gambero Rosso - da degustare in un ambiente elegante e coinvolgente. Puro Gusto presenta un design ispirato alla tradizione delle piccole botteghe del caffè del passato, con la particolarità della tostatura in store.

«LAVORIAMO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI MATERIALI»

Ezio Balarini, Chief Marketing Officer di Autogrill, ha dichiarato: «Wascoffee rappresenta l’impegno concreto del gruppo nell’ambito della ricerca e dello sviluppo che ha portato alla creazione di una soluzione sostenibile e innovativa, adatta a tutti i maggiori componenti d’arredo previsti inizialmente nei format Bistrot e Puro Gusto, con l’obiettivo di contribuire a minimizzare l’impatto del gruppo Autogrill sull’ambiente e a promuovere la cultura del riutilizzo. Grazie all’esperienza virtuosa di Wascoffee, siamo già al lavoro con i nostri partner per individuare le possibilità di declinare il progetto ad altri materiali derivanti dagli scarti del nostro lavoro». Il progetto Wascoffee ha visto Costagroup come partner creativo degli arredi e il dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano per implementare insieme ad Autogrill il piano di utilizzo del nuovo materiale a livello nazionale e internazionale.