Lusso, nuova mobilità e auto volanti al Salone di Ginevra

Il Salone di Ginevra è anche quest'anno, come nelle edizioni precedenti, diviso tra i modelli che rappresentano il futuro immediato dell'automobile per il mercato di massa e i tentativi di immaginare quale sarà il destino, più lontano nel tempo, della mobilità. Anche l’edizione 2019 non ha tradito le aspettative. Dal lusso sfrenato a potenze così elevate da non essere adatte alla strada, per arrivare a chi l’auto del futuro cerca di farla volante. Partendo proprio dal lusso, tra gli stand non è passata inosservata la Aurus Senat. È già stata soprannominata la “Limousine di Putin”, e un motivo c’è. È russa, è stata presentata in pompa magna nel 2018 dallo stesso presidente, e infine è lussuosa e ha delle linee che la fanno assomigliare a una Rolls Royce. È lunga più di sei metri e all’interno ci sono tecnologie di ultimo livello, tutto è rivestito in pelle e in legno. I sedili posteriori sono delle vere e proprie poltrone, con poggiapiedi, tavolino e monitor. Al centro, c’è un piccolo frigo, fatto apposta per tenere al fresco una bottiglia di champagne.