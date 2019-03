I rischi relativi all'abuso di antibiotici

DUBBI SULL'UTILITÀ DELLE PRESCRIZIONI IN USA

I numeri sull’abuso di antibiotici non mentono neppure al di là dell’oceano. Quasi un quarto delle prescrizioni di questi farmaci per bambini e adulti, secondo un recente studio americano dell'Università del Michigan, potrebbe essere inutile. La ricerca, pubblicata sul British Medical Journal, ha esaminato le prescrizioni di antibiotici per 19,2 milioni di bambini, adolescenti e adulti americani (con assicurazione privata) tra 18 e 64 anni, relative al 2016: il 23% delle ricette non era clinicamente giustificato, il 36% era potenzialmente appropriato e il 28% non era associato ad alcuna diagnosi documentata. Circa 7,6 milioni, il 40%, dei 19,2 milioni di soggetti monitorati, hanno ricevuto almeno una prescrizione di antibiotici nel 2016 e 2,7 milioni, pari al 14%, almeno una prescrizione inappropriata.

I RISCHI MAGGIORI LI CORRONO I BAMBINI

Lo studio rivela anche che, nei bambini, gli antibiotici sono la principale causa di visite al pronto soccorso per eventi avversi legati all'assunzione dei farmaci. I potenziali effetti collaterali di questi medicinali includono reazioni allergiche, infezioni fungine e diarrea. Questo perché è ancora troppo alto il consumo di antibiotici in età pediatrica. In Italia, dicono i nostri pediatri, solo lo scorso anno sono state acquistate 12 milioni e 800 mila confezioni di questi medicinali. E in totale sono oltre 2,8 milioni di bimbi che li hanno utilizzati. Numeri rilevanti che collocano l’Italia ai primi posti in Europa. «La Fimp, la Federazione italiana medici pediatri, è preoccupata per questo fenomeno, per questo abbiamo deciso di rivolgerci direttamente alle famiglie con una campagna di comunicazione che ha come protagonista tre simpatiche mascotte, Mio, Mia e Meo», spiega Mattia Doria, segretario nazionale delle attività scientifiche della Fimp. «Bisogna far capire ai genitori che le infezioni virali guariscono spontaneamente in 4-5 giorni e senza bisogno di terapia antibiotica. Ci siamo poi rivolti ai pediatri di famiglia con attività formative specifiche. Vogliamo aumentare l’appropriatezza diagnostica e prescrittiva attraverso l’utilizzo della migliore pratica clinica, così potremo ridurre gli effetti collaterali dall’eccessivo uso di questi farmaci».