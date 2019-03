Davvero gli alieni sono più vicini?

Gli alieni sono più vicini. Non è questione di astronavi, ma di teoria scientifica. Il che è emozione molto più forte di qualsiasi effetto speciale. A suscitarla sono le quattro parole «We are not alone» – noi non siamo soli - campeggianti sulla copertina di National Geographic edizione americana, numero di marzo 2019. Pubblicate in 4 milioni di copie, che quasi raddoppiano considerando le successive edizioni “locali” destinate a 40 Paesi, Italia compresa, sono parole scritte per segnare un’epoca, il momento in cui, attraverso le pagine di un autorevole magazine generalista come il National, la scienza comunica ufficialmente all’umanità di prepararsi, almeno culturalmente, agli Incontri ravvicinati del terzo tipo, i contatti diretti con gli extraterrestri profetizzati 42 anni fa nel film di Steven Spielberg.