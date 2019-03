Trent'anni fa al Cern nasceva il World Wide Web

LE NUOVE SFIDE DEL WORLD WIDE WEB

Pochi giorni fa, per commemorare la ricorrenza, gli sviluppatori del Cern hanno messo a disposizione degli utenti un software che permette di navigare in Rete come negli Anni 90. Tim Berners-Lee non è mai diventato ricco, nonostante la sua invenzione si sia trasformata nel volano di una nuova economia. Il 30 aprile del 1993, infatti, il Cern di Ginevra ha deciso di mettere a disposizione di tutti, pubblicamente e senza diritti, il codice sorgente alla base della "ragnatela digitale". Il fisico è stato insignito del titolo di 'Sir' dalla Regina Elisabetta II, attualmente è il direttore del Consorzio del World Wide Web, con il quale continua a seguire lo sviluppo della Rete. Proprio questa organizzazione, in base alla elaborazione dei dati Onu, pochi mesi fa ha certificato un rallentamento nel numero di persone su Internet, con una brusca battuta d'arresto dal 2015, nonostante la propulsività della Cina. E secondo l'ultima analisi della Alliance for Affordable Internet (A4Ai), essere connessi rimane letteralmente un sogno per 2 miliardi di persone nel mondo. I più poveri e le donne sono i più colpiti. La più grande preoccupazione dell'organizzazione di Tim Berners-Lee al momento riguarda, oltre la diffusione della rete per tutti, anche la sicurezza e la privacy degli utenti. Secondo Sir Tim, c'è troppo potere nelle mani di Google e Facebook, e il web si può trasformare in «un'arma». A suo avviso serve «un intervento giuridico e normativo». Per questo ha lanciato due progetti. Il primo è il contratto per il Web, che chiede alle società della Silicon Valley di rispettare la privacy sui dati e sostenere il meglio dell'umanità. L'altro è una nuova piattaforma che si chiama Solid, che consente agli utenti di controllare i propri dati.