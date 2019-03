L'Italia è il Paese Ue con più morti da resistenza agli antibiotici

Con oltre 10 mila morti ogni anno, su 33 mila circa in Europa, l'Italia ha il triste primato dei decessi da resistenza agli antibiotici in Ue, secondo un'indagine realizzata in occasione del VII Congresso Internazionale Amit a Milano. In Italia, secondo l'Iss, le infezioni ospedaliere hanno un'importanza anche maggiore di tante altre malattie non infettive. Su 9 milioni di ricoveri in ospedale, ogni anno si riscontrano da 450 mila a 700 mila casi, pari al 5-8% di tutti i pazienti ricoverati. Nel 2050 le infezioni batteriche saranno la principale causa di decessi.

IN EUROPA 33 MILA MORTI PER RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI

«Qualunque tipo di infezione, dalle più banali come semplici infezioni cutanee o urinarie, a infezioni gravi, quali polmoniti e sepsi», dichiara il professore Marco Tinelli, presidente del Congresso Amit, «può essere causato da batteri antibiotico-resistenti. Sembra un paradosso, ma anche una persona che non abbia mai assunto antibiotici corre il rischio di avere un'infezione da batteri resistenti». Nei Paesi dell'Unione Europea si sono verificati 671.689 casi di infezioni antibiotico-resistenti, a cui sono attribuibili 33.110 decessi soprattutto nei bambini nei primi mesi di vita e negli anziani. Di queste infezioni il 63% risultano essere infezioni correlate all'assistenza sanitaria e sociosanitaria. Amit è un appuntamento biennale per fare il punto sui super-batteri resistenti agli antibiotici.

TROPPA IGIENE FAVORISCE LO SVILUPPO DEI BATTERI

Anche l'eccessiva igiene negli ospedali contribuisce alla diffusione di infezioni resistenti ai farmaci. È quanto rivela uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications, che mette in luce come la diversità di batteri riduca lo sviluppo di ceppi resistenti. Il numero di persone che si ammalano e muoiono a causa dei cosiddetti 'super batteri' è in aumento in tutto il mondo, e contrastarli è una delle più importanti sfide globali. In questo contesto, il gruppo di ricerca guidato da Gabriele Berg, che dirige l'Istituto di biotecnologia ambientale presso l'Università di Tecnologia di Graz (TU Graz), ha studiato come il grado di pulizia e le misure igieniche influenzino lo sviluppo delle resistenze.