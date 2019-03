Cosa dice il rapporto sullo stato del pianeta dell'Onu

Per oltre 250 scienziati di 70 Paesi è rimasto pochissimo tempo per mettere in sicurezza il pianeta. Non solo. Nel Global Environment Outlook, il rapporto sullo stato del pianeta completato dall'Onu, viene spiegato come le morti e le malattie siano fortemente legate all'inquinamento provocato dall'uomo. In particolare nel documento si punta il dito sul fatto che l'inquinamento atmosferico, unito all'uso dei prodotti chimici hanno contaminato l'acqua potabile.

NON SOLO RISCALDAMENTO GLOBALE

Il rapporto, steso nel corso di sei anni, mette in luce anche il profondo divario tra le zone del mondo, in particolare tra paesi poveri e ricchi, con quest'ultimi tra i maggiori responsabili del dissesto per l'uso massiccio di inquinanti e spreco. Stesso discorso anche per le emissioni dei gas serra che spingono il cambiamento climatico con siccità ed eventi estremi. Il documento mette in luce anche un altro aspetto. Intese come l'accordo di Parigi sul riscaldamento globale sono sicuramente utili, ma "oscurano" altri aspetti che invece hanno un impatto diretto sulla salute della terra. In particolare l'inquinamento del terreno, la deforestazione e l'impatto delle catene alimentari industrializzate.