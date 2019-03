Cos'è successo a Facebook, Instagram e WhatsApp

Panico sui social network nella serata del 13 marzo, dopo che in rapida sequenza, sono stati riscontrati problemi per accedere a Facebook, WhatsApp e Instagram. Per oltre un'ora i due social di proprietà di Mark Zuckerberg hanno registrato un malfunzionamento che ha coinvolto gli utenti su scala globale. Sul sito Downdetector.com sono state migliaia le segnalazioni di persone che lamentavano il disservizio. Le due piattaforme hanno mostrato problemi anche in Italia, dove in molti hanno espresso la propria frustrazione per il disservizio su Twitter.

ESCLUSO L'ATTACCO INFORMATICO

«Siamo consapevoli del fatto che alcune persone stiano avendo problemi ad accedere alla famiglia di app Facebook», ha detto un portavoce delle due piattaforme. «Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile». Facebook ha poi escluso che il malfunzionamento sia dovuto a un attacco informatico ai suoi danni.